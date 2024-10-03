Са: «Думаю, чемпионство по силам «Краснодару»

Бразильский игрок атаки «Краснодара» Виктор Са порассуждал о потенциальном чемпионстве клуба по итогу сезона РПЛ.

«Мы не должны обращать внимание на мнение тех, кто не считают, что мы фавориты в борьбе за титул. Полагаю, нам это по силам. Мы должны концентрироваться только на себе, не отвлекаясь на мнение извне», - приводит слова Са телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что за 10 туров «быки» ни разу не проиграли. В активе у команды 24 очка и первое место, которое «Краснодар» делит с «Локомотивом». В прошлом туре южане обыграли «Зенит» дома (2:0).

В 11-м туре «Краснодар» дома сыграет с подмосковными «Химками», одним из аутсайдеров текущего сезона РПЛ.