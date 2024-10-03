Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте предложен агентами аргентинским топ-клубам. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее им интересовалось несколько команд из этой страны, но их отпугнула запрашиваемая «Спартаком» цена. Зимой же «красно-белые» будут готовы её существенно снизить.

Дуарте в московском клубе с зимы 2023 года. В текущем сезоне латиноамеркианский легионер сыграл пока лишь в одном официальном матче. Контракт со «Спартаком» связывает Дуарте до лета 2027 года.

Ранее источники сообщали о том, что Дуарте хотел бы сменить обстановку.