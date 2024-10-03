Смородская: «Не понимаю «Динамо», они то прекрасно играют, то проваливаются»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о грядущем дерби между московскими «Динамо» и ЦСКА. Поединок пройдёт в рамках 11 тура РПЛ 6 октября.

«Динамо», честно говоря, я не понимаю: то они прекрасно играют, то все проваливают. Не понимаю причины таких перепадов. ЦСКА выглядит стабильнее, чем «Динамо», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Как добавила Смородская, она желает, чтобы в этом матче победила команда Марко Николича.

«Уважаю его очень, этот специалист хорошо себя показал», - сказала Смородская.

ЦСКА и «Динамо» соседствуют в турнирной таблице. У «Динамо» 20 очков и четвёртое место, а у ЦСКА 17 очков и пятая позиция.