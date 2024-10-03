Канчельскис верит в возвращение Абаскаля в российский футбол

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил потенциальное возвращение испанца Гильермо Абаскаля в один из футбольных клубов России.

«Раз он сидит в Москве, значит, она ему нравится. Отдыхает, наверное, имеет право. Наверно, чего-то ждёт. Окажется ли он ещё в каком-то российском клубе? У нас всё возможно, я не удивлюсь», - говорит Канчельскис с Metaratings.

Как добавил Канчельскис, в российском футболе есть люди, которым нравятся иностранные тренеры, поэтому «выплыть» Абаскаль где-нибудь может.

Напомним, что этой осенью Абаскаля уволили из «Гранады», после увольнения тренер приехал в Россию. В апреле текущего года специалиста уволили из московского «Спартака» спустя почти два года.