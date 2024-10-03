В Испании оценили дебютный гол Жозе за «Спартак»

Журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина отреагировал на дебютный мяч нападающего Виллиана Жозе за московский «Спартак».

— Не удивлен, что Виллиан Жозе забил важный гол со штрафного за «Спартак», потому что у него действительно хороший удар», — приводит слова Эспины портал «РБ Спорт».

В составе «Спартака» бразильский форвард появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В субботу, 5 октября, «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.