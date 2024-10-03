Ерохин — о потере Глушенкова: «Любая травма всегда не вовремя»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о травме нападающего команды Максима Глушенкова.

«Любая травма всегда не вовремя. Тем более Максим хорошо себя проявлял в начале сезона. Посмотрим, что будет», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

Напомним, 25-летний Глушенков получил травму в минувшем кубковом матче с «Акроном» (5:1).

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и стал автором одной результативной передачи.

5 октября «Зенит» примет на своем поле «Оренбург» в рамках 11-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.