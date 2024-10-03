Чистяков рассказал, как в «Зените» поздравили Соболева с первым голом

В среду Александр Соболев оформил свой первый гол за «Зенит». Его одноклубник Дмитрий Чистяков рассказал, как коллектив поздравил форварда с почином.

«Сказали в раздевалке: «С почином!». Ну и, конечно, тоннель. Он каждого ждет в таких случаях», - говорит Чистяков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» в минувшей игре группового этапа турнира разгромил «Акрон» со счётом 5:1. Соболев забил четвёртый гол питерцев в матче во второй половине встречи на её 60-й минуте.

Прошедшим летом в августе Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». В рядах «красно-белых» он провёл четыре последних года карьеры.