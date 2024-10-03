Наумов: «Под Личкой шатается тренерское кресло»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов уверен в определяющей роли матча между московскими ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт в рамках 11 тура РПЛ в грядущие выходные.

«Увидим бескомпромиссное дерби. Тяжёлый момент будет в матче для «Динамо», выглядит команда неубедительно в последнее время. Личка серьёзно настроит команду на игру. Он понимает всю серьёзность ситуации. Думаю, что кресло шатается под ним», - говорит Наумов с телеканалом «Матч ТВ», добавив, что в «Динамо» такое долго терпеть не будут.

В минувшую среду «Динамо» на последних минутах проиграло дерби московскому «Спартаку» (2:3). Решающий гол забил бразилец Виллиан Жозе. В РПЛ «бело-голубые» на четвёртом месте.