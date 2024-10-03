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Андреев оценил Слишковича как возможного тренера «Оренбурга»

03 Октября 2024 • 19:19 Комментировать

«Оренбург» расстался с испанским главным тренером команды Давидом Деограсией. Коллектив, по последним новостям, может возглавить бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

Ещё недавний спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил потенциальный приход боснийца на тренерский мостик клуба.

«Видел работу Слишковича, когда он заменил Абаскаля. То, во что играл «Спартак» тогда, как в команде все было устроено, мне понравилось. Смотрел и передачи с его участием, мне понравились его мысли, суждения. Впечатление такое, что Владимир — разбирающийся и глубокий специалист. Хотелось бы, чтобы у него всё получилось», - цитирует слова Андреева Sport24.

Последним местом работы Слишковича ещё в прошлом сезоне был московский «Спартак», в штаб Деяна Станковича летом он не вошёл.

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Евро-Футбол.Ру,
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