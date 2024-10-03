Форвард «Акрона» назвал Дзюбу лидером клуба

Нападающий «Акрона» Мавис Чибота высказался о 36-летнем форварде своей команды Артёме Дзюбе. Нападающий пополнил тольяттинский клуб только лишь в конце прошедшего трансферного окна, но уже успел отличиться голом и ассистами за свой коллектив.

«Дзюба — прекрасный человек, я рад с ним познакомиться. Он помогает команде на поле и вне него. На сто процентов он сейчас один из лидеров команды», - делится Чибота с Metaratings.

Напомним, что Дзюба имеет на данный момент четыре проведённых матча за «Акрон» во всех официальных турнирах, в которых он забил один гол и сделал три голевые передачи.