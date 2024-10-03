Барбоза: Тюкавин не готов к Европе

Известный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переезде форварда «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

«Тюкавин готов к переходу? Нет. На мой взгляд, ему нужно этот сезон провести так же, как прошлый, и доказать свой уровень», — приводит слова Барбозы Metaratings.

При этом агент отметил, что у Тюкавина действительно большой талант.

В текущей кампании 22-летний нападающий принял участие в 12 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился четырьмя забитыми голами и стал автором двух ассистов.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.