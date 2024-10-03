Валерий Новиков: «ЦСКА не вышел из гонки за золотые медали»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос, сможет ли столичный клуб побороться за чемпионство в текущем сезоне.

«Команда не вышла из гонки за золотые медали, ведь прошло всего десять туров», — заявил Новиков порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, выводы можно будет делать после двадцати туров, а сейчас главное – набирать очки.

После десяти туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своём счету 17 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.

В ближайшем туре «армейцы» встретятся на выезде с московским «Динамо».