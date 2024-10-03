Президент «Оренбурга»: «Расставание с Деограсией далось тяжело»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин признал, что решение прекратить сотрудничество с экс-главным тренером клуба Давидом Деограсией далось непросто.

«Честно, решение сложное и далось тяжело. По профессиональным и личным качествам Давид был у нас на хорошем счету, но в спорте все определяет результат — его, к сожалению, не было», - говорит Еремякин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что уральский клуб идёт лишь на 14-м месте таблицы РПЛ с семью баллами по итогу 10 прошедших туров. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один балл. У «Оренбурга» лишь одна победа в официальных матчах сезона.