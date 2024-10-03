Ньямси: Не надо сравнивать Батракова с Ямалем

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о талантливом хавбеке команды Алексее Батракове.

Ньямси заявил, что Батраков выполняет большой объем работы и даже остается после тренировки на дополнительные занятия.

«Алексей — это будущая главная звезда России, мы его поддерживаем всей командой. Он — русский Ямаль? Нет, не надо их сравнивать», — цитирует Ньямси портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 19-летний Батраков провел 13 матчей в футболке «Локомотива», забил семь мячей и стал автором шести ассистов.

6 октября подопечные Михаила Галактионова примут «Крылья Советов» в рамках 11-го тура РПЛ.