«Врачебная тайна»: Босс «Зенита» отказался говорить о сроках восстановления Глушенкова

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий по поводу травмы атакующего полузащитника питерской команды Максима Глушенкова. Как известно, футболист получил повреждение в среду, когда «сине-бело-голубые» играли против «Акрона» в Кубке России.

Медведев отказался говорить о сроках восстановления Глушенкова, сославшись на врачебную тайну.

«Есть ли информация по срокам восстановления Глушенкова? Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», - цитирует Медведева ODDS.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Оренбурга» на своём поле в Премьер-лиге.

Появилась информация о сроках восстановления Глушенкова