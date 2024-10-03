Уткин рассказал о срыве его перехода в турецкий клуб

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в прошлое трансферное окно мог перейти в клуб чемпионата Турции, «Хатайспор». Хавбек рассказал, почему его переход в зарубежную команду сорвался.

«Мы не договорились по контракту, так сложились обстоятельства. Не сошлись по личным условиям, нюансам», - делится Уткин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге Уткин отправился в годичную аренду в грозненский клуб, этот коллектив он прекрасно знает по опыту предыдущих выступлений в карьере.

«Полностью доволен переходом в «Ахмат», приняли как своего. Как будто и не уезжал», - добавил Даниил.