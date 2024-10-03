Радимов призвал «Крылья» не увольнять Осинькина

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов уверен, что, уволив Игоря Осинькина руководство «Крыльев Советов» совершит ошибку.

«Своей работой Осинькин заслужил место в «Крыльях», показывая красивый футбол даже с детским садом, регулярно теряя ключевых игроков. «Крылья», не делайте ошибку», - сказал Радимов в диалоге с «Матч ТВ».

По итогу прошедших десяти туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» идут на десятом месте турнирной таблицы с 11 набранными очками. Осинькин возглавляет самарский клуб уже на протяжении четырёх лет.

В прошлом сезоне самарцы долгое время шли в верхней части турнирной таблицы, но финишировали девятыми.