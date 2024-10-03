«Несерьёзно»: Аршавин против матча сборной России с командой Медиалиги

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин дал комментарий по поводу своего отношения к возможному товарищескому матчу национальной команды против сборной Медиалиги.

«Я против матча сборной России со сборной Медиалиги», - цитирует Аршавина «Чемпионат».

По словам экс-игрока российской сборной, национальной команде вместо матча с командой Медиалиги лучше съездить в какой-нибудь регион и сыграть против местной команды.

Аршавин не считает, что матч сборной России против сборной Медиалиги вызвал бы интерес.

«У кого? У ваших подписчиков? Это слишком несерьёзно. Это разве развитие футбола? Люди придут на стадион? Люди придут на сборную, если она сыграет и с «Лучом» Владивосток. Я точно не за», - сказал Аршавин.

Как известно, у Российского футбольного союза возникли проблемы с поиском соперников для товарищеских матчей на октябрь. До старта сбора остаётся меньше недели, а соперники ещё не были объявлены.