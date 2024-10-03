Барбоза: «Батракова могут взять в Европу в 19 лет, если он будет регулярно показывать результат»

Известный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, может ли 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков уехать в Европу следующим летом.

По мнению агента, все будет зависеть от того, как Батраков доиграет нынешний сезон.

«Его могут взять в Европу в 19 лет, если он будет регулярно показывать качественный результат. Возраст – не самый важный фактор», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В текущем сезоне Батраков принял участие в 13 встречах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

Действующий контракт хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.