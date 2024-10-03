Радимов: «Отставка Деограсии напрашивалась»

Бывший игрок «Зенита» и тренер Владислав Радимов прокомментировал отставку главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.

«Напрашивалась отставка, результаты после победы над «Спартаком» в первом туре - не самый лучший вариант. И в этом плане что‑то надо было менять, пора пришла. В 99 из 100 команд отставка происходит в таком случае», - делится Радимов для телеканала «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба «Оренбурга» опубликовала прощальные слова Деограсии для команды. Возглавлял уральский клуб испанец более одного года. В прошлом сезоне «Оренбург» сохранил прописку в РПЛ без участия в стыковых матчах.