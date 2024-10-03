Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов»

Появилась информация о том, сколько болельщиков ожидается на предстоящем матче 11-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ростовом».

Как утверждает спортивный портал Metaratings, на предстоящем поединке ожидается примерно 18 тысяч человек.

Матч «Спартак» - «Ростов» пройдет 5 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по мск.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» дважды переиграл «Ростов». Первый матч «красно-белые» провели на своем и одержали победу со счетом 2:1, а затем на выезде разгромили соперника – 5:1.