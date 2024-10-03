Митрюшкин рассказал, кто лидер в сегодняшнем «Локомотиве»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, кто в сегодняшнем «Локо» является лидером команды.

«Кто лидеры нашей команды сейчас? Конечно, стоит отметить Диму Баринова, он уже много лет здесь, в команде. Он — капитан. Отмечу его», - сказал Митрюшкин для клубной пресс-службы «Локо».

Напомним, что «Локомотив» - один из двух лидеров по итогу прошедших 10 туров Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» делят первую позицию турнирной таблицы с «Краснодаром», у обоих клубов в активе сейчас по 24 очка.

Ранее Митрюшкин рассказал про три составляющие успеха «Локомотива».