Митрюшкин назвал секрет успеха «Локомотива»

Московский «Локомотив» по итогу первых 10 туров сезона Российской премьер-лиги идёт на первом месте, разделяя его с «Краснодаром». Голкипер «железнодорожников» Антон Митрюшкин назвал секрет успеха коллектива.

«Молодость, дерзость и большой русский костяк — это, на мой взгляд, основные критерии нашего успеха. У нас сплочённый коллектив. Все друг друга поддерживаем», - делится Митрюшкин для пресс-службы «Локомотива».

Напомним, что в рамках 11 тура «Локомотив» дома ждёт поединок с самарскими «Крыльями Советов». «Локо» ещё ни разу не играл вничью с соперниками в рамках Премьер-лиги.