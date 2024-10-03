Чистяков: «Соболев переживал, но сейчас груз с его плеч упадёт»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал дебютный гол нападающего команды Александра Соболева.

«Переживал он, когда не было голов? Да, конечно, переживал. Сейчас груз с его плеч упадет. Мы его поздравили», — приводит слова Чистякова портал «РБ Спорт».

27-летний Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в конце августа. За это время футболист появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Соболева с санкт-петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.