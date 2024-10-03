Хомуха ответил, зависим ли «Зенит» от Глушенкова

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, появилась ли у питерской команды зависимость от атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

«Я бы не стал так говорить. Ни один клуб не может зависеть от одного игрока. Да, Максим – качественный футболист, но «Зенит» и без него шесть раз подряд побеждал в РПЛ», - цитирует Хомуху «РБ Спорт».

Напомним, что Глушенков снова угодил в лазарет «Зенита», получив мышечное повреждение в кубковой игре против «Акрона». Максим точно пропустит ближайший матч Премьер-лиги против «Оренбурга» (5 октября).

Добавим, что «Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.