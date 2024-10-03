Деограсия: «Дай бог, чтобы проблема была во мне»

Давид Деограсия сказал прощальные слова после ухода с поста главного тренера «Оренбурга».

«Спасибо вам за всё. Желаю всего самого хорошего и больше удачи. Дай бог, что проблема была во мне. Набирайте очки и поднимайтесь выше, работайте усердно и улучшайтесь изо дня в день. Спасибо за участие в моей мечте, тренировать команду высшего дивизиона», - передаёт слова Деограсии пресс-служба «Оренбурга».

Напомним, что «Оренбург» в текущем сезоне победил всего лишь один раз во всех турнирах. Случилось это в рамках первого тура РПЛ в домашней игре со «Спартаком» (2:0). С тех пор уральский клуб под руководством Деограсии в официальных матчах никого не обыгрывал как в Премьер-лиге, так и в Кубке России на групповом этапе.

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