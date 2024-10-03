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Николич оценил состояние Пьянича

03 Октября 2024 • 16:57 Комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что боснийский легионер «армейцев» Миралем Пьянич пока что не готов сыграть полный матч за столичную команду.

«90 минут точно не готов сыграть он на данный момент. Но у него неплохое состояние», - цитирует тренера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Пьянич вышел на замену в матче ЦСКА с «Пари НН». Игра прошла на этой неделе в Нижнем Новгороде в рамках Кубка России и завершилась победой «армейцев» (2:0). Это был дебютный матч Миралема за московскую команду с момента перехода в клуб в сентябре.

Ранее Пьянич оценил уровень Российской премьер-лиги.

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