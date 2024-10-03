Мирзов: «Почему бы и не обыграть «Краснодар»?

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался насчёт мнения Кирилла Панченко о том, что подмосковная команда может нанести «Краснодару» первое поражение в этом чемпионате.

«Почему бы и нет? Настрой такой. Я же не могу сказать, что мы поедем проигрывать. Это играющая команда. Надеюсь, что увидим хорошую игру в воскресенье», - цитирует Мирзова «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и «Химками» пройдёт в воскресенье, 6 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе услышат в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 24 очка (семь побед и три ничьи).