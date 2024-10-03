Файзуллаев заказал одноклубникам 30 килограммов плова

Молодой узбекистанский игрок московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев порадовал своих одноклубников. Как делится пресс-служба «армейцев», вингер заказал игрокам и персоналу клуба 30 килограммов узбекского плова в честь своего личного праздника, дня рождения. А на десерт Файзуллаев подготовил национальную выпечку и сладости.

В четверг Аббосбеку исполнился 21 год. В московском ЦСКА легионер с лета 2023 года. В текущем сезоне в активе молодого игрока 12 проведённых матчей во всех турнирах, в них он оформил один забитый гол и пять голевых передач партнёрам. Также футболист выступает за сборную Узбекистана.