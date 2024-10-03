Мостовой уверен, что приведёт «Оренбург» к небывалым успехам

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Оренбурга».

Напомним, ранее клуб уволил испанского тренера Давида Деограсию.

«Соглашусь ли возглавить «Оренбург»? Посмотрим. Пусть «Оренбург» обращается — тогда поговорим. Думаю, приведу клуб к небывалым успехам, если выберут меня», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По итогам десяти сыгранных матчей «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в копилке команды 24 зачетных балла.

5 октября «Оренбург» встретится в гостях с «Зенитом». Начало матча 11-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.