Пьянич: «Уровень ЦСКА высок, нас ждёт прекрасный сон»

Новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич оценил уровень армейского клуба, в котором оказался пару недель назад.

«Уровень ЦСКА очень высок. Уверен, впереди у нас прекрасный сезон. «Зенит», как мы знаем, большой клуб, они много инвестируют, есть разница с другими командами, но я не сомневаюсь, что мы составим конкуренцию любому клубу», - делится Пьянич для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Пьянич уже дебютировал за ЦСКА. Он сыграл в недавнем кубковом матче против «Пари НН» в рамках группового этапа турнира (2:0). В более молодом возрасте Миралем выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие клубы.