Пьянич: «В РПЛ много молодых и физически подготовленных игроков»

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«Сейчас я адаптируюсь, изучаю партнёров по команде. Чувствую себя хорошо физически. Рад быть здесь. В чемпионате России много молодых и физически подготовленных игроков, очень сложная лига. Приложу максимум усилий», - говорит Пьянич для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на неделе Миралему удалось дебютировать за ЦСКА. Он поучаствовал в победном матче Кубка России над «Пари НН» (2:0) в гостях. В московском клубе босниец оказался в статусе свободного агента. Ранее два года он играл в ОАЭ за «Шарджу».