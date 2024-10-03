Свинов назвал отличие Селихова от Максименко

Голкипер «Балтики» Илья Свинов рассказал о своих отношениях с вратарями «Спартака».

Напомним, Свинов выступал за «красно-белых» до лета 2024 года, после чего перебрался в «Балтику».

«С Селей мы очень хорошо общаемся, списываемся часто. За пределами поля видимся, дружим. Максименко более закрытый в жизни, но на поле никаких проблем не было», — приводит слова Свинова «Чемпионат».

За «Спартак» 24-летний Свинов играл с 2022 года. Всего на счету голкипера три выхода на поле в футболке «красно-белых» и десять пропущенных мячей.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Свинова составляет 400 тысяч евро.