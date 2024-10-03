Сакич: «Барко важен для «Спартака» так же, как и Жозе»

Тренер столичного «Спартака» Ненад Сакич высказался о текущем составе «красно-белых».

— У нас есть своя философия. Иногда мы рискуем, но это часть нашего стиля. Каждый игрок важен для нас. Барко для нас важен так же, как и Жозе», — приводит слова Сакича издание «Спорт-Экспресс».

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 16 набранных очков.

В субботу, 5 октября, «красно-белые» примут на своем поле «Ростов» в рамках 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.