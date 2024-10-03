В агентстве рассказали о состоянии игрока «Зенита» Волкова

Летний новичок «Зенита» Сергей Волков недавно получил серьёзную травму колена и перенёс операцию. Комментарий по поводу состояния 22-летнего футболиста дали в агентстве, которое с ним работает, - в Proteam management.

«Сергей чувствует себя отлично. Сейчас он в России, проходит курс восстановления в клубе. Когда он приблизительно вернётся на поле, неизвестно. Есть определённые сроки восстановления, но у каждого человека реабилитация идёт индивидуально», - ответ агентства приводит «Спорт-Экспресс».

После трансфера в «Зенит» Сергей Волков успел провести за питерскую команду шесть матчей. В них защитник не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач на партнёров.

Добавим, что ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 5 октября, - против «Оренбурга» на своём поле.