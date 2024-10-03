Илич видит в Тошиче будущего тренера

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался о Зоране Тошиче. Полузащитник в прошедшем сентябре объявил о завершении карьеры игрока.

«Играл с ним и в сборной, и в «Партизане». О футбольных качествах много говорить не буду. Болельщики сами видели, что он исполнял. Хороший парень и верный друг, с потенциалом стать хорошим тренером. Буду рад с ним где-нибудь поработать в будущем», - говорит Илич для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что последние годы карьеры Зоран провёл в Греции, но российскому болельщику серб больше всего запомнился игроком московского ЦСКА. После завершения карьеры Тошич заявил, что не прощается с футболом.