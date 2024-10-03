Тренер Сакич уверен, что Абена и Маркиньос помогут «Спартаку»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о новичках команды Миенти Абены и Маркиньосе.

Напомним, оба футболиста выступали ранее за «Ференцварош» под руководством Деяна Станковича.

Сакич заявил, что РПЛ отличается от чемпионата Венгрии, поэтому игрокам нужно время на адаптацию.

«Но в любом случае и Маркиньос, и Абена отличные футболисты, которые помогут нам, протянут руку помощи в будущем», — приводит слова Сакича «Спорт-Экспресс».

После десяти туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 16 зачетных баллов.