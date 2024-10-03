Барбоза назвал россиянина, который следующим уедет в Европу

Известный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, кто из российских футболистов следующим уедет в европейский чемпионат.

«Сергей Пиняев следующим летом. Зимой рынок сложный, происходят нехарактерные трансферы, летом его точно заберут», - цитирует Барбозу Metaratings.

Сергею Пиняеву в начале ноября исполнится 28 лет. Недавно нападающий продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона 2027/2028. Всего за московскую команду Пиняев провёл 63 матча, в которых забил десять голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Пиняева в 8 миллионов евро.