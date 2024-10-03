Белоус выделил главный недостаток Литвинова

Известный функционер Юрий Белоус высказался о минусах игрока «Спартака» Руслана Литвинова.

«Он слишком много фолит. Конечно, и опорник, и центральный защитник должны играть сзади жестче, но все же аккуратнее!» — заявил Белоус изданию «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что из-за своих действий Литвинов еще в первом тайме может быть удален. При этом Белоус добавил, что считает Литвинова квалифицированным игроком, который лучше всего себя проявляет в центре поля.

В текущем сезоне 23-летний футболист появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.