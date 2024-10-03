Круговой: Взял бы Бензема в ЦСКА, если он ещё двигается

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал, какого известного игрока хотел бы пригласить в стан «красно-синих».

«А Бензема еще двигается? Вот его тогда взял бы (улыбается.) Я хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте», — приводит слова Кругового портал «РБ Спорт».

Напомним, в конце сентября ЦСКА сообщил о подписании однолетнего контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем, выступавшим за «Ювентус» и «Барселону».

По итогам десяти туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марко Николича 17 набранных очков.