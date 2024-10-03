Агент Барбоза подтвердил, что «Наполи» следит за Сперцяном

Известный агент Паулу Барбоза поделился информацией об интересе к хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Наполи».

«Подтверждаю, что был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним, и будут дальше следить», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Португалец заявил, что агент Сперцяна делает акцент на итальянскую Серию А, отметив, что у потенциального покупателя «Краснодар» требует за своего капитана 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сперцян появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, забил пять голов и стал автором двух ассистов.

Действующий трудовой договор 24-летнего полузащитника с «быками» рассчитан до 2026 года.