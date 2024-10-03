Резюме Слишковича отправляли в клубы РПЛ ещё весной

Поговаривают, что Владимир Слишкович, покинувший «Спартак» по завершению сезона 2023/2024, в ближайшее время станет главным тренером «Оренбурга». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», резюме Слишковича отправляли в клубы Российской премьер-лиги ещё в апреле, когда специалист работал в «Спартаке».

«В профайле сказано, что Владимир живёт в Санкт-Петербурге и отмечены его принципы в работе: позитивный настрой, тактическая оснащённость команды и дисциплина», - отмечает источник.

В рассылаемом резюме, что интересно, есть ссылка на обзор матча «Спартака» против «Химок». В той игре Владимир Слишкович заменял Гильермо Абаскаля, когда испанец отбывал дисквалификацию. При этом видео с матчей, когда Слишкович был временным главным тренером «красно-белых», в резюме нет.

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