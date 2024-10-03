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Семак оценил «Оренбург»

03 Октября 2024 • 14:47 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.30 X 5.90 2 11.00
05.10 16:30

«Зенит» готовится к домашнему матчу Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Главный тренер питерской команды Сергей Семак дал комментарий по поводу соперника.

«Оренбург» - команда, которая умеет играть в футбол, которая играет агрессивно, которая хорошо использует пространство. Поэтому нам нужно очень серьёзно подготовиться для того, чтобы подойти во всеоружии к этому матчу», - цитирует Семака сайт «Зенита».

На текущий момент «Оренбург» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В десяти прошедших турах команда смогла набрать только семь очков. В четверг «Оренбург» объявил об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера.

Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» пройдёт в субботу, 5 октября. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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