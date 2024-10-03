Семак: «Поражение – это тоже положительная инъекция»

В прошлом туре Премьер-лиги «Зенит» проиграл «Краснодару» (0:2). После этого питерцы разгромили в Кубке России «Акрон» (5:1). Рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак высказался на тему процесса восстановления после игр.

«Восстанавливаться легче и приятнее после побед, конечно, но любое поражение – это тоже положительная инъекция для будущих побед и для результатов, для анализа игры, действий. Это очень важный момент в нашей работе», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В субботу, 5 октября, «Зенит» проведёт домашний матч против «Оренбурга» в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» сейчас располагается на третьей позиции в турнирной таблице российского чемпионата.