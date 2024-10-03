Семак высказался о травме Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал ещё один комментарий по поводу травмы атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова. Как известно, в кубковом матче против «Акрона» Глушенков почувствовал боль в задней поверхности бедра и покинул поле.

«По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче – это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В субботу, 5 октября, «Зенит» проведёт домашний матч Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени. На текущий момент питерцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата.