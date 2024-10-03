«Чувствую конкуренцию со стороны Довбни» — Селихов

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием о конкуренции с Александром Довбней.

— С Довбней приятно работать, он большой молодец, работяга. Добавляет атмосферу, но я чувствую конкуренцию с его стороны, — цитирует Селихова Legalbet.

Напомним, 37-летний Довбня стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно, заключив однолетний трудовой договор.

Стоит сказать, что третий голкипер «Спартака» пока не дебютировал за столичный клуб.

На счету 30-летнего Селихова пять выходов на поле в текущем розыгрыше Кубка России и четыре пропущенных мяча. Дважды голкипер оставил свои ворота на замке.