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«Чувствую конкуренцию со стороны Довбни» — Селихов

03 Октября 2024 • 14:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.65 X 4.20 2 5.30
05.10 19:00

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием о конкуренции с Александром Довбней.

— С Довбней приятно работать, он большой молодец, работяга. Добавляет атмосферу, но я чувствую конкуренцию с его стороны, — цитирует Селихова Legalbet.

Напомним, 37-летний Довбня стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно, заключив однолетний трудовой договор.

Стоит сказать, что третий голкипер «Спартака» пока не дебютировал за столичный клуб.

На счету 30-летнего Селихова пять выходов на поле в текущем розыгрыше Кубка России и четыре пропущенных мяча. Дважды голкипер оставил свои ворота на замке.

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