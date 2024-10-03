Рыбус включил Глушенкова и Угальде в список лучших игроков РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» Мацей Рыбус ответил на вопрос, какие игроки лучше себя проявили в первой трети чемпионата России.

«Баринов мне нравится, он всегда играет на одном и том же хорошем уровне. Угальде неплохо себя показывает, по сравнению с прошлым сезоном он прибавил», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

Кроме того, Рыбус отметил игру Лусиано и Глушенкова, которые сразу же стали давать результат в «Зените».

По итогам десяти туров лучшими бомбардирами РПЛ являются Глушенков и Батраков, забившие по семь мячей. Тройку замыкает Угальде, который поразил ворота соперников шесть раз.