Мостовой готов возглавить «Оренбург»

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов стать новым наставником «Оренбурга».

Ранее стало известно, что «Оренбург» отравил в отставку Давида Деограсию.

— Я готов возглавить «Оренбург», — приводит слова Мостового Legalbet.

Напомним, на данный момент Мостовой проходит обучение в тренерской Академии РФС. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет стажировку в «Спартаке».

«Оренбург» по итогам десяти туров находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице. В копилке команды всего семь набранных очков.

5 октября «Оренбург» встретится на выезде с «Зенитом».