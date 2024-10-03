Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков только недавно восстановился от травмы руки в виде перелома лучевой кости. И вот в кубковом матче против «Акрона» Глушенков снова травмировался – на этот раз футболист, судя по всему, повредил мышцу задней поверхности бедра.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», из-за новой травмы Глушенков пропустит как минимум две недели.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Акрон» в среду вечером со счётом 5:1. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 5 октября, - против «Оренбурга» в Премьер-лиге.

За «Зенит» Максим Глушенков провёл десять матчей, в которых забил девять голов и отдал один голевой пас.