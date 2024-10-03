Юран ответил, готов ли стать тренером «Оренбурга»

Российский специалист Сергей Юран ответил на вопрос о возможной работе в «Оренбурге». Сегодня, 3 октября, было объявлено об увольнении испанца Давида Деограсии.

«Это команда с задачами. У «Оренбурга» уровень первой десятки. Мне было бы интересно поработать там. Будет предложение - рассмотрим», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Последним местом работы 55-летнего наставника был представитель Премьер-лиги – «Пари НН».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет против петербургского «Зенита» на «Газпром Арене» 5 октября.